Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Küstenrevier

Der Internetprinz

SAT.1Staffel 1Folge 45vom 13.03.2024
Der Internetprinz

Der InternetprinzJetzt kostenlos streamen

Das Küstenrevier

Folge 45: Der Internetprinz

35 Min.Folge vom 13.03.2024Ab 12

Nachdem sich Alma Schmied zum ersten Mal mit ihrem Onlineflirt getroffen hat, findet Harry die junge Frau völlig benommen am Straßenrand. Unterdessen stößt Hanna bei ihren Privatermittlungen auf Geister der Vergangenheit und muss schmerzlich erkennen, wer Alex wirklich ist. Benni vertraut Jasmin an, warum er sein Praktikum bei Alex nicht starten kann und setzt Jasmin so in Alarmbereitschaft.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Küstenrevier
SAT.1
Das Küstenrevier

Das Küstenrevier

Alle 1 Staffeln und Folgen