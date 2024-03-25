Angespülte (Halb-)WahrheitenJetzt kostenlos streamen
Das Küstenrevier
Folge 53: Angespülte (Halb-)Wahrheiten
35 Min.Folge vom 25.03.2024Ab 12
Inzwischen ist das komplette Küstritzer Revier in Hannas Ermittlungen eingeweiht und auf Spurensuche nach Satos Leiche. Alex schreckt nun nicht mehr davor zurück, aufs Ganze zu gehen und raubt Natalie ihr Liebstes und zwingt sie, ihm bei seinen Plänen zu helfen. Als Nele eine Leiche am Strand findet, rückt ein dänischer Tourist ins Blickfeld der Ermittler und der scheint nicht nur mit diesem Toten in Verbindung zu stehen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick