Der Alte

Anstiftung zum Mord

KultKrimiStaffel 9Folge 21
Anstiftung zum Mord

Anstiftung zum MordJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 21: Anstiftung zum Mord

59 Min.Ab 12

Die Tür zum Keller war aufgebrochen worden. Der Täter hatte leichtes Spiel, denn die Alarmanlage war schon seit einiger Zeit defekt. In der Diele des Bungalows verfehlte er zunächst sein Opfer. Erst der zweite Schuß traf die ins Bad geflüchtete Elke Mayerhof tödlich. Doch ein Raubüberfall, das ergibt sich aus der Spurensicherung, war es ganz sicher nicht. Alles nur vorgetäuscht! Hauptkommissar Kress vermutet daher eher einen Zusammenhang mit einem vereitelten Mordauftrag, dem Elke Mayerhof schon einmal zum Opfer fallen sollte. Alex Karlow, mehrfach vorbestraft, war dazu angestiftet worden. Doch er stellte sich der Polizei und offenbarte seinen Auftraggeber: Ehemann Peter Mayerhof. Das Urteil gegen ihn, zwei Jahre Freiheitsentzug, ist soeben gefällt worden.

