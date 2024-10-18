Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Unschuldig hinter Gittern? Ein folgenschweres Geständnis

Kabel EinsStaffel 1Folge 5vom 18.10.2024
Folge 5: Unschuldig hinter Gittern? Ein folgenschweres Geständnis

17 Min.Folge vom 18.10.2024Ab 12

Franz S. sitzt im Gefängnis - lebenslang. Er war der letzte, der die ermordete Johanna S. lebend gesehen hat. In der Verhörsituation machte sich Franz S. verdächtig, doch sitzt er unschuldig hinter Gittern?

Kabel Eins
