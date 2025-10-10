Die Cooking Academy
Folge 5: Blutsbande
23 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 6
Irini hat das Stipendium bekommen und verabschiedet sich mit gemischten Gefühlen von ihrem alten Leben. Chris ist verunsichert bezüglich der Identität seines Vaters. Die anderen Studenten kämpfen derweil um einen Spot an Matildas Seite in der Sterneküche. Destiny bekommt ordentlich Druck von ihrer Mutter Flavia und greift in ihrer Verzweiflung zu umstrittenen Mitteln bei Matilda. Doch Juliette ist ihr auf der Spur.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick