ProSiebenStaffel 1Folge 9vom 16.10.2025
Folge 9: Die Retter

23 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

Irinis Flirt-Coaching bei Rafael geht in die nächste Runde, und er nimmt sich vor, endlich Juliettes Herz zu erobern. Währenddessen gerät Irini selbst in eine knisternde Situation. Felicitas leistet bei Julian nach einem Unfall im Wald erste Hilfe und ist erleichtert, dass dieser nur leicht verletzt ist. In der Sterneküche droht Chaos, als der Kühlraum im Schloss ausfällt, doch dann taucht Luke auf ...

