Die Cooking Academy
Folge 9: Die Retter
23 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12
Irinis Flirt-Coaching bei Rafael geht in die nächste Runde, und er nimmt sich vor, endlich Juliettes Herz zu erobern. Währenddessen gerät Irini selbst in eine knisternde Situation. Felicitas leistet bei Julian nach einem Unfall im Wald erste Hilfe und ist erleichtert, dass dieser nur leicht verletzt ist. In der Sterneküche droht Chaos, als der Kühlraum im Schloss ausfällt, doch dann taucht Luke auf ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick