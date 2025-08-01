Die fliegenden Ärzte
Folge 12: Kein Tag wie jeder andere
45 Min.Ab 12
Im Busch wütet eine Feuersbrunst. Mehrere Löscheinheiten sind im Einsatz. Bill Regan, Nick und Clare koordinieren von der Funkzentrale aus ihre Arbeit. Geoffrey tut Dienst in einem kleinen Buschkrankenhaus. David und Annie halten auf der Farm von Hannah Robson und ihrem Mann Len, dem David einmal das Leben gerettet hat, eine Sprechstunde ab. Hannah bricht mit einer Herzklappenverengung zusammen.
