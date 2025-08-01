Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Gespenstische Nacht

Staffel 5Folge 4
Gespenstische Nacht

Die fliegenden Ärzte

Folge 4: Gespenstische Nacht

45 Min.Ab 6

Gerry, Geoff und Kate sind auf dem Rückflug von der Sprechstunde. An Bord ist die 16-jährige Jenny, die seit einem Reitunfall im Rollstuhl sitzt. Organisch scheint das Mädchen völlig gesund zu sein. Das Ärzteteam muss notlanden. Man übernachtet in einem Farmhaus, in dem die 14-jährige Kath, ihre Schwester Lilah und deren Freund Stan leben. Als nachts ein Feuer ausbricht, überwindet Jenny ihre Lähmung.

