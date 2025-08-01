Die fliegenden Ärzte
Folge 15: Das unerzogene Kind
45 Min.Ab 6
Yankee Jacks Creek ist eine abgelegene Siedlung. Die Lehrerin Fiona hat es nicht leicht: Besonders Schüler Colin Finegan macht ihr das Leben schwer. Sein Vater ist auch nicht sehr freundlich. Als Annie und David zur Routineuntersuchung in die Schule kommen, werden sie von ihm äußerst mürrisch empfangen. Das Verhalten des Jungen weckt Davids Neugier. Er entdeckt eine Kontamination durch vergiftetes Wasser.
