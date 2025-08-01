Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Ruhe in Frieden

BetaStaffel 5Folge 9
Ruhe in Frieden

Ruhe in FriedenJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 9: Ruhe in Frieden

45 Min.Ab 12

In einem Bachbett finden Nick und Annie ein Auto mit zwei Leichen. Bei ihnen handelt es sich vermutlich um das Ehepaar Rachel und Bob Jordan, das sieben Jahre zuvor spurlos verschwand. Sohn Michael kommt zur Beerdigung aus Melbourne zurück. Sein psychischer Zustand ist bedenklich. Beim Vergleich von Autopsiebericht und Krankenakte stellt Tom fest, dass der Tote nicht Bob Jordan sein kann.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen