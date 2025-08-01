Die fliegenden Ärzte
Folge 18: Flucht in die Wildnis
45 Min.Ab 12
Der ehemalige Universitätsdozent McTaggart lebt mit seinen Töchtern Heather und Deidre allein im Busch. Er unterrichtet sie selbst. Die Mädchen haben keinen Kontakt zu anderen Menschen. Heather kommt heimlich in die Sprechstunde: Seit McTaggarts Frau an einer Überdosis Tabletten gestorben ist, hat dieser eine Abneigung gegen Ärzte. Doch Heather leidet an Diabetes und braucht dringend Hilfe.
