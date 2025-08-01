Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Nur wenig Zärtlichkeit

BetaStaffel 5Folge 20
Folge 20: Nur wenig Zärtlichkeit

45 Min.Ab 6

Marion und Ray Burgess führen seit Jahren eine katastrophale Ehe. Trotzdem wünschen sie sich noch immer ein Kind: Marion hofft, so ihre Ehe retten zu können. Marion erfährt, dass sie sich einem Eingriff unterziehen muss. Zu Hause erwartet sie eine neue Krise: Rays Zuchtbulle konnte durch ihr Verschulden ausreißen. Marion will Ray verlassen. Als er von dem Bullen verletzt wird, entscheidet sie anders.

