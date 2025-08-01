Die fliegenden Ärzte
Folge 1: Der Aufsteiger
46 Min.Ab 6
David Ratcliffe bekommt Besuch von seinem Studienfreund Peter Gardiner. Dieser hatte einst sein Medizinstudium abgebrochen, um Pharmareferent zu werden. Peter ist mit Davids früherer Freundin Karen zusammen, in die David immer noch verliebt ist. Karen erwartet ein Baby. David bemerkt jedoch schnell, dass der oberflächliche Peter keinerlei Neigung zeigt, sich für die Zukunft festzulegen.
