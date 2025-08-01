Die fliegenden Ärzte
Folge 14: Ein schwaches Herz
45 Min.Ab 6
Vicky und Keith Logan erwarten ein Baby. Ihr Glück wird jäh zerstört, als Pilot Keith bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommt. Er hatte zwei Passagiere an Bord, die ebenfalls ums Leben kamen. Vicky gibt zu, dass Keith herzkrank war und nicht mehr hätte fliegen dürfen. Die Witwe von Jenkins, der mit seinem Sohn in dem Flugzeug war, will Keiths Firma verklagen. Vicky würde ihre gesamte Habe verlieren.
