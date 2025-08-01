Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Die Braut muss warten

Staffel 5Folge 3
Die Braut muss warten

Die fliegenden Ärzte

Folge 3: Die Braut muss warten

45 Min.Ab 12

Nach zwanzig Jahren beschließt Walter Whistler, seine große Liebe Alice zu heiraten. Doch leider verliert er ausgerechnet am Tag vor der Hochzeit seine Arbeit bei Madigan. Der Versuch, sich an seinem Arbeitgeber zu rächen und gleichzeitig zu etwas Geld zu kommen, scheitert. Walter muss die Hochzeit verschieben. Alice ist schwer enttäuscht. Dann stellt sich heraus, dass Walter unheilbar an Krebs leidet.

