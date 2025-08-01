Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Der neue Pilot

Staffel 5Folge 11
Der neue Pilot

Die fliegenden Ärzte

Folge 11: Der neue Pilot

45 Min.Ab 6

Der junge Matt Coulson träumt davon, Pilot zu werden. Sein trunksüchtiger Vater Darcy hält von diesen Plänen nichts. Er will, dass Matt sich Arbeit sucht und mit zum Unterhalt der Familie beiträgt. Rentner Les glaubt, dass er aufgrund seiner früheren Arbeit unter einer Asbesterkrankung leidet und nicht mehr lange zu leben hat. Er möchte von seiner Firma eine Entschädigung verlangen und davon Matts Flugschein zahlen.

Beta
