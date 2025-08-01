Die fliegenden Ärzte
Folge 13: Alles für das Baby
46 Min.Ab 12
Die schwangere Kerry ist mit 30.000 Dollar, die sie ihrem Chef gestohlen hat, zu einer Verwandten unterwegs. Mitten in der Einöde hat sie eine Panne. Nick will sie nach Coopers Crossing schleppen, da setzen die Wehen ein - vier Wochen zu früh. Kerry bringt ihr Kind nur mit Nicks Hilfe zur Welt. Tom behält sie wegen möglicher Komplikationen im Krankenhaus. Dort wird das Geldbündel entdeckt.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick