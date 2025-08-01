Die fliegenden Ärzte
Folge 34: Ein verwirrendes Fieber
45 Min.Ab 6
Die beiden jungen Engländerinnen Trish und Kath bereisen die Welt. Zufällig hat es sie nach Coopers Crossing verschlagen. Dr. Guy Reid und Johnno nehmen sich der beiden hübschen Damen nur zu gerne an. Bei einem gemeinsamen Ausflug wird Kath plötzlich ohnmächtig. Der Befund: Gelbfieber. Sie müsste sofort isoliert werden. Da aber der Arzt seine Diagnose nicht schlüssig beweisen kann, kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen Guy und der vorübergehenden Oberärztin Magda.
