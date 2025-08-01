Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Ein verwirrendes Fieber

Staffel 5Folge 34
Ein verwirrendes Fieber

Ein verwirrendes FieberJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 34: Ein verwirrendes Fieber

45 Min.Ab 6

Die beiden jungen Engländerinnen Trish und Kath bereisen die Welt. Zufällig hat es sie nach Coopers Crossing verschlagen. Dr. Guy Reid und Johnno nehmen sich der beiden hübschen Damen nur zu gerne an. Bei einem gemeinsamen Ausflug wird Kath plötzlich ohnmächtig. Der Befund: Gelbfieber. Sie müsste sofort isoliert werden. Da aber der Arzt seine Diagnose nicht schlüssig beweisen kann, kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen Guy und der vorübergehenden Oberärztin Magda.

