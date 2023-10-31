Die Landarztpraxis
Folge 12: Die drei Königinnen
34 Min.Folge vom 31.10.2023Ab 6
Sarah freut sich, als ihre Mutter überraschend in Wiesenkirchen auftaucht. Annemarie will Fabian kennenlernen, den Vater ihrer Enkelin Leo. Fabian erkennt, dass er Alexandra vernachlässigt hat. Er nimmt sich spontan frei und macht ihr eine Überraschung: ein eigenes Pferd. Fabian versichert seiner tief gerührten Ehefrau, dass ihm die Rettung ihrer Ehe genauso ernst ist wie ihr.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick