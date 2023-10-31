Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Die drei Königinnen

SAT.1Staffel 1Folge 12vom 31.10.2023
Die drei Königinnen

Die drei KöniginnenJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 12: Die drei Königinnen

34 Min.Folge vom 31.10.2023Ab 6

Sarah freut sich, als ihre Mutter überraschend in Wiesenkirchen auftaucht. Annemarie will Fabian kennenlernen, den Vater ihrer Enkelin Leo. Fabian erkennt, dass er Alexandra vernachlässigt hat. Er nimmt sich spontan frei und macht ihr eine Überraschung: ein eigenes Pferd. Fabian versichert seiner tief gerührten Ehefrau, dass ihm die Rettung ihrer Ehe genauso ernst ist wie ihr.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen