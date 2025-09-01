Die Landarztpraxis
Folge 60: Liebe und Leiden
35 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12
Sarah und Fabian schwelgen im absoluten Liebesglück und vor allem Leo freut sich darüber. Alexandra kann sich aber nur schwer damit abfinden, verloren zu haben. Als sie abreisen will, bietet sich die Gelegenheit, Sarah etwas zu Leide zu tun. Es ist ausgerechnet Fabian, der Alexandra zur Vernunft bringt. Einigermaßen versöhnt verabschieden die beiden sich voneinander und Fabian will glücklich in seine Zukunft mit Sarah starten. Doch dann passiert etwas, das alles verändert ...
