Die Landarztpraxis

SAT.1Staffel 1Folge 55vom 22.09.2024
Folge 55: Flucht ins Unglück

35 Min.Folge vom 22.09.2024Ab 12

Alle sind in großer Sorge: Leo und Basti sind mit Max' Auto abgehauen - ohne Führerschein. Georg zeigt kein Verständnis für Alexandras rachsüchtiges Verhalten. In seinen Augen hat sie Schuld am Verschwinden der Kinder. Aufatmen können sie erst, als das Auto mit leerem Tank aufgefunden wird: Leo und Basti scheinen jetzt zu Fuß unterwegs zu sein. Gerade, als die Erwachsenen beschließen, Leo und Basti eine Auszeit zu geben, geraten die beiden in eine lebensgefährliche Situation ...

