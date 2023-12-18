Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Der Abschied

SAT.1Staffel 1Folge 41vom 18.12.2023
Der Abschied

Die Landarztpraxis

Folge 41: Der Abschied

35 Min.Folge vom 18.12.2023Ab 12

Sarahs Kritik hat Fabian schwer getroffen. Er beschließt, den geplanten Umzug nach München vorzuziehen und die Landarztpraxis endgültig hinter sich zu lassen - ganz zur Freude von Alexandra. Sarah fürchtet, Fabian nicht nur als Kollegen, sondern auch als Freund zu verlieren. Und das, bevor sie mit ihm über Leo sprechen konnte. Im letzten Moment schaltet sich Georg ein, der seinen Sohn mit einer Wahrheit konfrontiert, die alles verändert ...

