SAT.1Staffel 1Folge 59vom 09.01.2024
35 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12

Sarah ist überrascht, als Georg Fabian tatsächlich die ganze Wahrheit beichtet. Während Fabian endgültig mit seinem Vater bricht, kann Sarah offen mit Leo über alles sprechen. Gleichzeitig kommt Max Bastis Wunsch nach und nimmt widerwillig Kontakt zu Bastis Mutter Marie auf. Fabian zeigt zum ersten Mal Verständnis für Sarahs Lebenslüge. Endlich finden Sarah und Fabian zueinander, nicht ahnend, dass Alexandra noch lange nicht aufgegeben hat.

SAT.1
