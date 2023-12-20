Die Landarztpraxis
Folge 48: Du bist nicht allein
34 Min.Folge vom 20.12.2023Ab 12
Fabian denkt, Alexandra sei immer noch schwanger. Deshalb besteht er darauf, dass sie sich schont und zuhause bleibt, anstatt gemeinsam mit ihm nach München zu fahren. Ohne Begleitung bricht er auf, um seinen Vater Georg in die Klinik zu bringen. Dort soll ihm in einer riskanten Operation der Herztumor entfernt werden. Sarah ist wütend, dass Alexandra Fabian in einer so existenziellen Situation im Stich lässt, nur um ihre Lüge zu bewahren. Doch was kann sie tun?
