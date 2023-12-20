Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Du bist nicht allein

SAT.1Staffel 1Folge 48vom 20.12.2023
Du bist nicht allein

Du bist nicht alleinJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 48: Du bist nicht allein

34 Min.Folge vom 20.12.2023Ab 12

Fabian denkt, Alexandra sei immer noch schwanger. Deshalb besteht er darauf, dass sie sich schont und zuhause bleibt, anstatt gemeinsam mit ihm nach München zu fahren. Ohne Begleitung bricht er auf, um seinen Vater Georg in die Klinik zu bringen. Dort soll ihm in einer riskanten Operation der Herztumor entfernt werden. Sarah ist wütend, dass Alexandra Fabian in einer so existenziellen Situation im Stich lässt, nur um ihre Lüge zu bewahren. Doch was kann sie tun?

