Die Landarztpraxis
Folge 54: Das Lauffeuer
35 Min.Folge vom 15.09.2024Ab 12
Über Sarah bricht alles zusammen, als sie nun auch von Leo aufgebracht zur Rede gestellt wird und ihre Lebenslüge sich - dank Alexandra - wie ein Lauffeuer im Dorf verbreitet. Sarah stellt sich der Ablehnung, während Fabian Zugang zu Leo sucht. Die ist mit der Situation völlig überfordert, vor allem als Alexandra behauptet, dass Sarahs Verhalten der Auslöser ihrer Fehlgeburt war und Leo so um ein Geschwisterchen gebracht wurde. Leo sagt sich konsequent von ihrer Mutter los.
