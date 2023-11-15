Die Landarztpraxis
Folge 23: Eine schwere Geburt
34 Min.Folge vom 15.11.2023Ab 12
Als Sarah erfährt, dass die hochschwangere Hanna Huber sich auf die Suche nach den entlaufenen Jungbullen gemacht hat, setzt sie alles daran, die Bäuerin zu finden. Fabian begleitet Sarah und tatsächlich finden sie Hanna, die sich in eine Berghütte gerettet hat. Sarah und Fabian arbeiten eng zusammen und bringen das Kind gemeinsam auf die Welt. Doch dieses Wunder macht auch etwas mit ihnen. Beide erkennen, dass sie sich längst wieder in den anderen verliebt haben ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick