Die Landarztpraxis
Folge 33: Kindersegen
35 Min.Folge vom 29.11.2023Ab 12
Sarah würde sich gerne auf Max einlassen, hadert aber noch immer mit ihren Gefühlen für Fabian. Derweil ist Leo in ihrer Wut auf Basti kaum zu bändigen. Gleichzeitig muss Sarah damit umgehen, dass Fabian ein Kind mit Alexandra erwartet. Alexandra tut alles, um Fabian die künftige Vaterrolle zu erleichtern, aber gegen seine Gefühle für Sarah ist sie machtlos ...
