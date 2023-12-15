Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Behandlungsfehler

SAT.1Staffel 1Folge 40vom 15.12.2023
Behandlungsfehler

BehandlungsfehlerJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 40: Behandlungsfehler

35 Min.Folge vom 15.12.2023Ab 6

Sarah sorgt sich um Fabian, der wegen seines geplanten Umzuges nach München völlig neben sich steht. Ihre Sorge ist berechtigt, denn Fabian unterläuft fast ein schwerwiegender Fehler bei einem Patienten. Sarah sieht sich deshalb zum Handeln verpflichtet. Leo merkt unterdessen nicht, dass ihre Freundin aus Berlin längst ein Auge auf Basti geworfen hat und erwischt die beiden in einem scheinbar eindeutigen Moment.

