Die Landarztpraxis
Folge 29: Zarte Hoffnung
35 Min.Folge vom 27.06.2025Ab 12
Sarah stellt Fabian zur Rede, weil er ihr nicht von dem Oxycodon erzählt hat. Obwohl Fabian sich keiner Schuld bewusst ist, weil er als Arzt richtig gehandelt hat, verspricht er, transparenter zu sein. Doch die Distanz zwischen den beiden scheint weiter anzuwachsen. Im Hause Raichinger spielen die Hormone verrückt. Während Max sich mit einer beleidigten Alexandra herumschlagen muss, will Basti Becky endlich seine Gefühle offenbaren.
Weitere Folgen in Staffel 3
