Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Zarte Hoffnung

SAT.1Staffel 3Folge 29vom 27.06.2025
Zarte Hoffnung

Zarte HoffnungJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 29: Zarte Hoffnung

35 Min.Folge vom 27.06.2025Ab 12

Sarah stellt Fabian zur Rede, weil er ihr nicht von dem Oxycodon erzählt hat. Obwohl Fabian sich keiner Schuld bewusst ist, weil er als Arzt richtig gehandelt hat, verspricht er, transparenter zu sein. Doch die Distanz zwischen den beiden scheint weiter anzuwachsen. Im Hause Raichinger spielen die Hormone verrückt. Während Max sich mit einer beleidigten Alexandra herumschlagen muss, will Basti Becky endlich seine Gefühle offenbaren.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen