Die Landarztpraxis
Folge 32: Fehlende Basis
35 Min.Folge vom 14.02.2025Ab 12
Sarah hat Fabian sehr damit verletzt, dass sie vor lauter Misstrauen in seinen Sachen gewühlt hat. Während Fabian sich ausgerechnet Alexandra anvertraut, realisiert Sarah, dass sie einfach kein Vertrauen mehr zu ihm hat und fasst einen folgenschweren Entschluss. Isa bekommt die Diagnose, dass ihre Beschwerden von einem Hirnaneurysma stammen, das jederzeit zum Tod führen kann. Völlig überfordert verschweigt sie Lukas ihr Schicksal.
