Von Bienchen und Ziegen
Die Landarztpraxis
Folge 35: Von Bienchen und Ziegen
35 Min.Folge vom 19.02.2025Ab 12
Sarah muss nicht nur damit umgehen, dass es ihr heimlich einen Stich versetzt, dass Fabian Zeit mit Alexandra verbringt, Alexandra findet Gefallen daran, Sarah damit zu provozieren. Damit ist Streit vorprogrammiert. Als Sarah herausfindet, dass Fabian Leo über ihre Beziehung anlügt, stellt sie ihn zur Rede. Fabian erkennt daraufhin, dass er Angst vor der Wahrheit hat und sucht noch einmal das Gespräch zu Sarah: Ist ihre Beziehung noch zu retten?
