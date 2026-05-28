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Die Realitystar Academy

Snack-Attack und Spuck-Attack

JoynStaffel 1Folge 15vom 28.05.2026
Snack-Attack und Spuck-Attack

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Die Realitystar Academy

Folge 15: Snack-Attack und Spuck-Attack

43 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12

Désirée tischt auf: Wer hat genug Biss, ein Realitystar zu werden? Bei der Prüfung "Snack Attack" zeigt sich, welcher Rookie wirklich an seine Grenzen geht. Es wird geschluckt und es wird gespuckt, allerdings alles andere als regelkonform. Dieses Spuck-Gate bleibt nicht ohne Konsequenzen. Doch kaum scheint das eine Drama beendet, kündigt sich schon das nächste an.

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