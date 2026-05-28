Snack-Attack und Spuck-AttackJetzt kostenlos streamen
Die Realitystar Academy
Folge 15: Snack-Attack und Spuck-Attack
43 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12
Désirée tischt auf: Wer hat genug Biss, ein Realitystar zu werden? Bei der Prüfung "Snack Attack" zeigt sich, welcher Rookie wirklich an seine Grenzen geht. Es wird geschluckt und es wird gespuckt, allerdings alles andere als regelkonform. Dieses Spuck-Gate bleibt nicht ohne Konsequenzen. Doch kaum scheint das eine Drama beendet, kündigt sich schon das nächste an.
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