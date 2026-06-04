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Die Realitystar Academy

Die Karten werden neu gemischt

JoynStaffel 1Folge 17vom 04.06.2026
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Folge 17: Die Karten werden neu gemischt

46 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12

Der Weg zum Reality-Diplom ist harte Arbeit. Bei der Nominierung herrscht Gleichstand zwischen James und Jennifer. Während die letzte Stimme über das Schicksal der beiden entscheidet, scheint der intrigante Coup um Ryan und Florian aufzugehen. Wer in einem Reality-Cast bestehen will, muss vor allem eines können: seinen Platz in der sozialen Gruppe finden. Und das steht heute auf dem Lehrplan: eine Lektion in Sachen Sozialkunde.

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