Die große DiplomvergabeJetzt kostenlos streamen
Die Realitystar Academy
Folge 20: Die große Diplomvergabe
46 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 12
Die Direktorin hat die Regeln geändert: Bye bye blauer Brief - Hello goldenes Finalticket. Wer kann bei der alles entscheidenden Zulassungsprüfung punkten und den ersten goldenen Brief ergattern? Die letzte Nominierung ist auch die letzte Chance auf einen Platz im Finale. Am Ende sollen die Studierenden selbst entscheiden: Wem gönnt man den Finaleinzug am meisten? Eine Herausforderung mit Dramapotential. Wer zieht ins Finale ein und wer bekommt die Wildcard für das "Forsthaus Rampensau Germany"?
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