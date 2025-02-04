Die Ruhrpottwache
Folge 51: Etikettenschwindel
43 Min.Ab 12
Ein Kleintransporter verliert während der Fahrt Flüssigkeit aus dem Laderaum. Nachdem die Fahrerin eine scharfe Kurve unterschätzt, rast sie in ein Verkehrsschild. Schnelle Hilfe ist gefragt, denn es riecht verdächtig nach Benzin und der Wagen qualmt - eine Explosion ist nicht auszuschließen. - In ihrer Mittagspause werden die Beamten Zeuge, wie ein junger Mann durch die Scheibe eines Restaurants stürzt.
