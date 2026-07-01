Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 18: Ärger in Anaheim Hills
22 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 6
Tarek und Christina sind in Anaheim Hills, um ein vielversprechendes Objekt zu besichtigen. Doch im Inneren des Hauses erwartet sie eine böse Überraschung. Tarek will das Risiko trotzdem eingehen und die Immobilie kaufen. Kann er dabei auch auf die Unterstützung von Christina hoffen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren