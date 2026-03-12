Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Die Bad-Challenge

Puls8 HDStaffel 7Folge 20vom 12.03.2026
Die Bad-Challenge

Die Bad-ChallengeJetzt kostenlos streamen

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 20: Die Bad-Challenge

22 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 6

Tarek und Christina einigen sich auf ein Haus in Santa Ana, das sie gemeinsam renovieren wollen. Vor Ort erwartet sie jede Menge Arbeit. Doch die Gewinnspanne ist hoch und das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die Super-Makler - Top oder Flop?
Puls8 HD
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Alle 6 Staffeln und Folgen