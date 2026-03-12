Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 20: Die Bad-Challenge
22 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 6
Tarek und Christina einigen sich auf ein Haus in Santa Ana, das sie gemeinsam renovieren wollen. Vor Ort erwartet sie jede Menge Arbeit. Doch die Gewinnspanne ist hoch und das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen.
