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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Das Hipster-Haus

Puls8 HDStaffel 7Folge 19vom 12.03.2026
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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 19: Das Hipster-Haus

21 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 6

In Costa Mesa steht ein Haus in einer vielversprechenden Nachbarschaft zum Verkauf. Christina und Tarek machen sich sofort auf den Weg, um das Objekt genauer unter die Lupe zu nehmen. Doch ihre Vorfreude wird getrübt, als sie vor Ort eintreffen.

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