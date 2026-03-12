Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 19: Das Hipster-Haus
21 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 6
In Costa Mesa steht ein Haus in einer vielversprechenden Nachbarschaft zum Verkauf. Christina und Tarek machen sich sofort auf den Weg, um das Objekt genauer unter die Lupe zu nehmen. Doch ihre Vorfreude wird getrübt, als sie vor Ort eintreffen.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
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