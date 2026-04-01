Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 11: Heim für Erstkäufer
21 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12
In Lakewood, Kalifornien, spekulieren Tarek und Christina auf ein lukratives Angebot. Das Grundstück, das voller Kakteen ist, könnte eine wahre Goldgrube sein. Die Sache hat jedoch einen Haken, denn das Haus kann vorerst nicht besichtigt werden ...
Weitere Folgen in Staffel 9
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
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