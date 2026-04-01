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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Heim für Erstkäufer

Puls8 HDStaffel 9Folge 11vom 30.04.2026
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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 11: Heim für Erstkäufer

21 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12

In Lakewood, Kalifornien, spekulieren Tarek und Christina auf ein lukratives Angebot. Das Grundstück, das voller Kakteen ist, könnte eine wahre Goldgrube sein. Die Sache hat jedoch einen Haken, denn das Haus kann vorerst nicht besichtigt werden ...

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