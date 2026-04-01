Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 7: Hollywood-Traumhaus
22 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
In North Hollywood erwartet Tarek und Christina ein echtes Traumhaus im Stil der 30er Jahre. Das Angebot ist verlockend und die Gewinnspanne vielversprechend. Die Makler wollen unbedingt den Look des Hauses beibehalten.
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
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