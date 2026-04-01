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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Hollywood-Traumhaus

Puls8 HDStaffel 9Folge 7vom 23.04.2026
Hollywood-Traumhaus

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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 7: Hollywood-Traumhaus

22 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

In North Hollywood erwartet Tarek und Christina ein echtes Traumhaus im Stil der 30er Jahre. Das Angebot ist verlockend und die Gewinnspanne vielversprechend. Die Makler wollen unbedingt den Look des Hauses beibehalten.

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