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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Die gelbe Tür

Puls8 HDStaffel 9Folge 4vom 23.04.2026
Die gelbe Tür

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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 4: Die gelbe Tür

22 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 6

In La Mirada erwartet Tarek und Christina ein völlig heruntergekommenes Haus, das eine Rundumerneuerung benötigt. Der Deal scheint verlockend, weshalb die beiden trotz anfänglicher Zweifel zugreifen. Während der Renovierungsarbeiten tauchen Probleme auf.

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