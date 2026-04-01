Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 4: Die gelbe Tür
22 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 6
In La Mirada erwartet Tarek und Christina ein völlig heruntergekommenes Haus, das eine Rundumerneuerung benötigt. Der Deal scheint verlockend, weshalb die beiden trotz anfänglicher Zweifel zugreifen. Während der Renovierungsarbeiten tauchen Probleme auf.
Weitere Folgen in Staffel 9
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
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