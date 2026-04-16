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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Traumhaus mit Traumblick

Puls8 HDStaffel 9Folge 3vom 16.04.2026
Traumhaus mit Traumblick

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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 3: Traumhaus mit Traumblick

21 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 6

Tarek und Christina haben es auf ein traumhaftes Haus in San Clemente abgesehen, das ihnen viel Geld einbringen könnte. Mit fünf Schlafzimmern und drei Badezimmern bietet das Objekt jede Menge Platz. Eine riesige Fensterfront liefert zudem einen außergewöhnlichen Blick aufs Meer. Können sich die Makler dieses Schmuckstück für rund eine Million Dollar sichern?

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