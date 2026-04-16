Traumhaus mit TraumblickJetzt kostenlos streamen
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 3: Traumhaus mit Traumblick
21 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 6
Tarek und Christina haben es auf ein traumhaftes Haus in San Clemente abgesehen, das ihnen viel Geld einbringen könnte. Mit fünf Schlafzimmern und drei Badezimmern bietet das Objekt jede Menge Platz. Eine riesige Fensterfront liefert zudem einen außergewöhnlichen Blick aufs Meer. Können sich die Makler dieses Schmuckstück für rund eine Million Dollar sichern?
Weitere Folgen in Staffel 9
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Alle Staffeln im Überblick
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
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