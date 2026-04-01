Schmuckstück in Fountain ValleyJetzt kostenlos streamen
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 8: Schmuckstück in Fountain Valley
21 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12
Tarek und Christina tätigen einen riskanten Kauf in Fountain Valley, der sich lohnen könnte. Dafür müssen die beiden jedoch einen Kredit aufnehmen. Um das Geld so schnell wie möglich zurückzuzahlen, stecken die Makler ihre gesamte Energie in das Projekt.
Weitere Folgen in Staffel 9
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Alle Staffeln im Überblick
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
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