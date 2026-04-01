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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Schmuckstück in Fountain Valley

Puls8 HDStaffel 9Folge 8vom 30.04.2026
Schmuckstück in Fountain Valley

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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 8: Schmuckstück in Fountain Valley

21 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12

Tarek und Christina tätigen einen riskanten Kauf in Fountain Valley, der sich lohnen könnte. Dafür müssen die beiden jedoch einen Kredit aufnehmen. Um das Geld so schnell wie möglich zurückzuzahlen, stecken die Makler ihre gesamte Energie in das Projekt.

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