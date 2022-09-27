Dorade in der Salzkruste Champignonsalat und BrokkoliJetzt kostenlos streamen
Doppelt kocht besser
Folge vom 27.09.2022: Dorade in der Salzkruste Champignonsalat und Brokkoli
43 Min.Folge vom 27.09.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Freundinnen Agnes (26) & Laura (25), das Liebespaar Jasmin (57) & Thomas (61) sowie Mutter und Tochter Andrea (57) & Sophia (25).