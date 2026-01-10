Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. House

sixxStaffel 1Folge 10
Dr. House

Folge 10: Letzte Suche

43 Min.Ab 12

Eine Obdachlose bricht bei einer illegalen Rave-Party zusammen. Der Drogentest fällt negativ aus, doch die Patientin leidet weiterhin an Halluzinationen und Zuckungen. Foreman ist davon überzeugt, dass die Obdachlose nur simuliert und will sie entlassen. Wilson zweifelt an Foremans Urteil und zieht House hinzu. Dieser interessiert sich jedoch mehr für die Unstimmigkeiten zwischen Wilson und Foreman als für die Patientin ...

