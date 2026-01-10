Dr. House
Folge 20: Liebeshiebe
43 Min.Ab 12
Damit Cameron ihren Job wieder aufnimmt, verlangt sie, dass House sie zu einem Date ausführt. Schon bald macht das eine oder andere Gerücht die Runde im Krankenhaus ... Harvey Park, ein junger asiatischer Patient, erleidet nach einem Zusammenstoß mit House einen Schlaganfall. Es stellt sich heraus, dass Harvey immer wieder mit kleinen Schlaganfällen zu kämpfen hat. Seine Freundin Anette zeigt sich besorgt - bis das Team sie dabei ertappt, wie sie Harvey stranguliert ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
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