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Dr. House

Liebeshiebe

sixxStaffel 1Folge 20
Liebeshiebe

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Dr. House

Folge 20: Liebeshiebe

43 Min.Ab 12

Damit Cameron ihren Job wieder aufnimmt, verlangt sie, dass House sie zu einem Date ausführt. Schon bald macht das eine oder andere Gerücht die Runde im Krankenhaus ... Harvey Park, ein junger asiatischer Patient, erleidet nach einem Zusammenstoß mit House einen Schlaganfall. Es stellt sich heraus, dass Harvey immer wieder mit kleinen Schlaganfällen zu kämpfen hat. Seine Freundin Anette zeigt sich besorgt - bis das Team sie dabei ertappt, wie sie Harvey stranguliert ...

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