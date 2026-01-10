Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlechter Boden

sixxStaffel 1Folge 12
Folge 12: Schlechter Boden

42 Min.Ab 12

Hank Wiggen, ein berühmter Baseballspieler mit Drogenvorgeschichte, bricht sich während des Drehs eines Anti-Drogen-Werbespot bei einem Ballwurf einen Oberarm. Wilson stellt fest, dass der junge Mann an massivem Knochenschwund leidet. Knochenabbau, gestörte Nierenfunktion und Gewichtszunahme führen House' Team zu der Annahme, dass Wiggen Steroide nimmt. Obwohl der Steroid-Test negativ ausfällt, rückt House von seiner Theorie nicht ab ...

