Dr. House
Folge 14: Schlank und rank
43 Min.Ab 12
Die Geschäftsfrau Carly Forlano leidet plötzlich an Lähmungserscheinungen. Der Verdacht fällt auf ein Blutgerinnsel - leidet Forlano möglicherweise an derselben Erkrankung wie Dr. House? Unterdessen heißt Dr. Cuddy den neuen Aufsichtsratsvorsitzenden Edward Vogler willkommen. Vogler hat dem Krankenhaus 100 Millionen Dollar gespendet und plant umfangreiche Umstrukturierungen innerhalb der Klinik. Insbesondere House' Arbeitsweise ist ihm ein Dorn im Auge ...
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
