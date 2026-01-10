Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tod aus der Wand

sixxStaffel 1Folge 11
Folge 11: Tod aus der Wand

43 Min.Ab 12

House hat ein Problem: Sein Vicodin wurde falsch ausgeliefert und er sitzt auf dem Trockenen. Cuddy, die davon überzeugt ist, dass House schmerzmittelsüchtig ist, bietet ihm einen Deal an: Wenn er eine Woche ohne Vicodin aushält, wird er einen Monat lang vom Dienst in der Ambulanz befreit. Unterdessen wird ein junger Patient eingeliefert, der an inneren Blutungen leidet, die sich nicht stoppen lassen. House' Interesse ist geweckt ...

sixx
