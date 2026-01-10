Dr. House
Folge 18: Verluste
43 Min.Ab 12
Die schwangere Naomi verliert während einer Autofahrt für einen Moment das Bewusstsein. Bei der darauffolgenden Polizeikontrolle bricht sie zusammen und landet schließlich in House' Abteilung. Da Naomi bereits drei Babys verloren hat, liegt eine weitere Fehlgeburt nahe ... Während House sich seinen Träumereien hingibt, bahnt sich eine weitere Hiobsbotschaft an: Nach seiner "misslungenen" Rede beim Ärztekongress, setzt sich Vogler dafür ein, dass House gefeuert wird ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren